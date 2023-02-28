Подмосковье 28 февраля 2023, 17:58 Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств начнется в Подмосковье

Читать 360tv в

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств стартует в Подмосковье 1 марта 2023 года и продлится три года. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Данный эксперимент поможет повысить доступность препаратов, например, для граждан с ограниченными возможностями здоровья, для людей пожилого возраста, а также для мам с детьми.

Реклама

«В нашем регионе активно развиваются информационные технологии. В частности, Московская область стала первым регионом, где пациент может получить электронный рецепт на льготный препарат, не выходя из дома. Так, в прошлом году в Подмосковье было оформлено почти 70 тысяч электронных рецептов», — отметил Голубев.

Реклама

Минздрав России утвердил перечень лекарств, которые можно будет приобрести онлайн. В список попало 904 препарата: средства от кашля, эпилепсии, угревой сыпи, для лечения болезней сердца, туберкулеза, деменции и другие. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

Однако есть и лекарства, которые купить дистанционно не получится. Это препараты, в состав которых входят наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, лекарства с долей этилового спирта выше 25%, а также медикаменты, принимать которые необходимо под наблюдением врача.

Чтобы оформить заказ, необходимо получить электронный рецепт и назвать его номер в аптеке. Сделать это можно через интернет или по телефону. Сотрудники аптеки проверят рецепт в базе и отправят заказ с курьером на дом.

Оформить рецепт, не выходя из дома, можно на портале Гостелемед или по телефону горячей линии 122.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».