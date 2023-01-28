Подмосковье 28 января 2023, 13:06 Эксперимент по блокировке на кассе просроченных товаров стартует в Подмосковье в феврале

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С 1 февраля в Московской области начнется эксперимент по блокировке на кассе продуктов с истекшим сроком годности. Тестирование системы начнут с молочных продуктов.

При сканировании кода система маркировки будет получать сведения о сроке годности и блокировать товар, если он окажется просроченным. Сначала блокировку опробуют на молочных продуктах, а затем покупатели также не смогут купить минеральную воду, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки с истекшим сроком годности.

По данным «Центра развития перспективных технологий», который является оператором системы маркировки «Честный знак», пока алгоритм блокировки «просрочки» внедрила всего одна торговая сеть — «Магнит».

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