Источник фото: wikipedia.org

Группа участников из разных стран в возрасте от 8 до 50 лет пройдет пеший маршрут 67,7 километра по местам боевой славы и местам, связанным с историческими событиями страны от администрации городского округа Лотошино до разъезда Дубосеково. Всего в экспедицию отправится 25 человек. Это представители Ливана, Индии, Пскова, Мурома, Вязьмы, Мытищ, Москвы, Волоколамска, Лотошина и других.

Участники не только познакомятся с географией местности, ее историей и культурой, но и проведут ряд волонтерских работ в рамках направления «Маяки дружбы» — «Волонтерский труд в обмен на просвещение». Так, например, в селе Званово ребята посадят кусты сирени в честь героев времен Великой Отечественной войны. Также команда займется облагораживанием территории мемориала Героям-Панфиловцам у разъезда Дубосеково.

Источник фото: wikipedia.org

Экспедиция стартует в Лотошине 16 августа в 12:00, а финишируют участники в Дубосекове Волоколамского округа 18 августа в 14:30.