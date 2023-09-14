Подмосковье 14 сентября 2023, 11:18 Экскурсоводов Подмосковья пригласили на выставку-форум «Россия» Конкурс "Проводники смыслов"

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Гидов и экскурсоводов Подмосковья в возрасте от 22 лет приглашают на конкурс для участия в выставке-форуме «Россия». Подать заявку можно на сайте программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Конкурс проводят по двум направлениям: «Москва и Московская область» и «Регионы». Участниками могут стать профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики, сотрудники музеев или студенты старших курсов по таким направлениям, как «Туризм и индустрия гостеприимства», «Музейное дело», «Иностранные языки» и другие.

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Выставка-форум пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Участники, прошедшие конкурсный отбор, будут знакомить детей и подростков из 89 регионов России с важнейшими достижениями страны.

Около двух тысяч человек, успешно прошедших первичную оценку, пройдут образовательную программу перед началом выставки. Специалисты из столицы и Московской области будут привлечены к работе в течение всех 160 дней проведения мероприятия, гиды из регионов приедут в Москву для проведения экскурсий на ВДНХ на несколько дней. В апреле 2024 года определят 15 лучших специалистов, которые работали на выставке-форуме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».