Экскурсоводам из Подмосковья напомнили о необходимости пройти обязательную аттестацию | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 15:19 Экскурсоводам из Подмосковья напомнили о необходимости пройти обязательную аттестацию

Читать 360tv в

В Подмосковье первый гид прошел полную аттестацию. Заседание Аттестационной комиссии в рамках обязательной аттестации экскурсоводов и переводчиков прошло 26 октября.

В целом в Подмосковье сейчас проводится аттестация экскурсоводов, которые проводят свою деятельность в регионе. Недавно ее прошел самый первый гид, который трудится в Коломне. Во время аттестации нужно оценить сразу множество разных аспектов. Например, нужно было ответить на теоретические вопросы, а потом взять билет и показать часть экскурсии по Подмосковью. Коломенский экскурсовод сдавал экзамен очно. Однако в целом есть возможность пройти его также онлайн.

Реклама

Теперь всем гидам, которые работают в Подмосковье, нужно пройти аттестацию. Работать без аттестата будет нельзя уже с лета, с 1 июля следующего года. Потом повторно проходить аттестацию нужно будет раз в пять лет.

Реклама