Подмосковье 21 февраля 2023, 09:34 Экскурсионный маршрут по Подольску стал одним из лучших на конкурсе туризма в Подмосковье

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Экскурсионный проект «Нехоженые тропы Подолья» стал одним из лучших на конкурсе туризма в Подмосковье. Его разработала сотрудница музея-заповедника «Подолье» Людмила Пладес.

Людмила уже около 30 лет в профессии, пять из которых она работает в музее-заповеднике «Подолье». Ее в 2021 году отметили дипломом специалиста музейно-педагогической деятельности в сфере культуры и искусства дополнительного образования взрослых и детей. А в конце прошлого года она приняла участие в конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области».

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Ее оригинальный проект занял третье место в номинации «Лучший авторский туристический/экскурсионный маршрут». Разработанная Людмилой экскурсия включает несколько значимых объектов, в числе которых высаженная в 2021 году Аллея Подольских курсантов.

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Экскурсовод также разработала целый цикл выездных программ для юных слушателей.

«Детям рассказывать надо простыми словами. Ребятам я приношу с собой материал, в который они могут поиграть, который они могут посмотреть», — рассказала старший научный сотрудник по перспективному развитию историко-мемориального музея-заповедника «Подолье» Людмила Пладес.

Она на своих экскурсиях знакомит ребят с археологией, историей и промыслами Подольского уезда.

«Музей — это живой организм, он находится в процессе постоянного созидания. Администрация городского округа Подольск очень помогает нам в этом — и разрабатывать новые маршруты, и финансирование, и моральная поддержка, и какие-то идеи», — поделилась руководитель историко-мемориального музея-заповедника «Подолье» Светлана Брикман.

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