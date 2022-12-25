Подмосковье 25 декабря 2022, 23:35 Экскурсию по выставке самоваров провели для особенных детей в музее Щелкова

Читать 360tv в

Выставка самоваров из коллекции Дмитрия Рогова открылась в историко-краеведческом музее Щелкова. Сотрудники музея подготовили интересную и познавательную программу о самоварах и их производстве в России. Экскурсию по выставке провели в выходные для особенных детей.

Реклама

На экскурсии рассказали в том числе и малоизвестные факты о самоварах.

«Конечно же, мы почерпнули очень много из истории, так скажем, „самоваростроения“. Начиная от Петровских времен и заканчивая современными экземплярами. Знания и информация, которые мы получили сегодня с нашими друзьями из общества „Дети солнца и дождя“, конечно, уникальные. Большое спасибо экскурсоводам и руководству музея», — сказал член политсовета Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Антон Малинин.

Как рассказали в музее, до конца года свободных мест на экскурсии по выставке уже не осталось, а на январь, в том числе и на период новогодних каникул, еще можно успеть записаться.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев исполнил мечту 12-летней девочки из Подмосковья на «Елке желаний».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».