Экскурсию по водозаборному узлу провели для школьников города Рошаль | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 23:44 Экскурсию по водозаборному узлу провели для школьников города Рошаль

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Десятиклассников школы города Рошаль пригласили на экскурсию на водозаборный узел № 12. Ребята готовят проект по изучению свойств воды из скважины, поэтому были рады возможности увидеть работу специальных приборов.

Для учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А. Ю. Малинина города Рошаль городского округа Шатура» филиал жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ГУП МО «КС МО» «ШВК» провел экскурсию на водозаборный узел № 12.

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«С 2014 года мы ведем большую работу по строительству водоводов, водозаборных узлов, станций обезжелезивания в самых разных территориях Московской области. Так, в рамках реализации Программы „Чистая вода“ за семь лет качество водоснабжения улучшено для двух миллионов жителей Подмосковья в 48 городских округах. Сегодня 94% жителей области обеспечены чистой водой. Построено и модернизировано 420 объектов. В настоящее время также ведется проектирование 17 объектов с вводом в 2023–2024 годах и охватом 110 тысяч человек», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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В рамках президентской программы «Чистая вода» до 2026 года планируют открыть 94 объекта, отметил Антон Велиховский. С появлением этих объектов качество воды станет лучше для 370 тысяч жителей региона.

Ребят сопровождала учитель химии и биологии Кондратьева Ирина Викторовна. На предприятии об истории и работе скважин ученикам рассказал начальник Рошальского участка Артемов Александр Владимирович.

В 1914 году в поселке Крестов Брод (раньше он находился на месте города Рошаль) для строительства порохового завода был приглашен химик и инженер-гидролог С. Я. Суреньянц. Вместе со строительством порохового завода рос и поселок. Для работы будущего завода необходима была вода. И Суреньянц пробурил несколько скважин, которые принесли мощный поток артезианской воды. До сих пор город Рошаль пользуется скважинами, которые пробурил Суреньянц.

Школьникам рассказали, что ВЗУ № 12 располагается напротив деревянного двухэтажного дома, в котором жил главный гидролог Суреньянц. Ребята с интересом участвовали в экскурсии и проявляли заинтересованность в вопросах качества воды и работы скважин. Посещение водозаборного узла поможет ученикам подготовить проект.