Подмосковье 01 апреля 2023, 22:53 Экскурсию по парку «Усадьба Кривякино» провели участникам «Активное долголетие» из Электростали Участники «Активного долголетия» из Электростали посетили парк «Усадьбы Кривякино» «ВКонтакте»

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Парк «Усадьба Кривякино» в городском округе Воскресенск снова принял гостей — участников программы губернатора Московской области «Активное долголетие». На этот раз на экскурсию приехали пенсионеры из Электростали. Для них провели увлекательную экскурсию.

Расположенный в центре городского округа парк очень любим жителями. Это бывшая дворянская усадьба, построенная в конце XVIII — начале XIX веков. Там не только благоустроенная зона с богатым прошлым, но и потрясающая природа. В парк водятся более 30 видов птиц, некоторые из которых занесены в Красную книгу.

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Председатель совета ветеранов Электростальского химико-механического завода Ольга Козлова на пенсии не скучает. Она посещает бассейн и часто ездит на экскурсии. По ее словам, открытие новых место стало для нее новым хобби.

«Это очень познавательно, это расширяет кругозор, это есть, о чем поговорить. Вот я сейчас сфотографирую все и буду всем рассылать. Отправлю [снимки] в совет ветеранов, что у нас была экскурсия такая», — призналась она.

Краснокнижные птицы, старинное имение и его владельцы, паломнические места. Сотрудники парка «Усадьба Кривякино» рассказывают гостям всю историю этого уникального места. Экскурсовод Ирина Рябцева отметила что многие гости настолько проникаются, что приезжают по нескольку раз.

«Поскольку гости постоянные информация бывает самая разная и литература, и история, и паломническая составляющая в экскурсиях этих есть. Нам есть, что беречь, есть о чем рассказывать и есть, что транслировать в мир дальше», — поделилась она.

Сейчас в усадьбе активно готовятся к летнему периоду, когда поток желающих попасть на экскурсию увеличится, как минимум вдвое.