Экскурсию по парку музея «Усадьба Фряново» поведут в Щелкове в субботу

В субботу, 9 октября, в Щелкове пройдет сборная экскурсия по парку, расположенному рядом с Историко-краеведческим музеем «Усадьба Фряново». Информация об этом появилась на сайте культурного учреждения.

Начало запланировано на 12:00. Экскурсия бесплатная.

«Приглашаем вас с пользой прогуляться по приусадебному парку, который входит в комплекс объекта культурного наследия федерального значения — „Усадьба Фряново. Конец XVIII — начало XIX века“», — говорится в сообщении.

Посетителям расскажут, как возникали парки в XVIII веке, какие были виды парков, чем отличается английский парк от французского и почему в парках в основном выращивали липу.

Помимо этого, экскурсоводы расскажут, как появилась мода на устройство оранжерей и какие экзотические фрукты произрастали в оранжереях подмосковных усадеб. Посетители узнают, кем и когда был разбит фряновский приусадебный парк.

Записаться на экскурсию и узнать все подробности можно по телефону: 8 (496) 563-53-40.