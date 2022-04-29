Экскурсию по музейному комплексу ВМФ провели в Балашихинской гимназии №9

Музейный комплекс ВМФ можно посетить в Балашихинской гимназии № 9. В 2008 году учебное заведение в Купавне стало носить имя дважды Героя Советского Союза, адмирала Сергея Горшкова. Теперь в гимназии можно подробнее узнать о его жизни.

«Заходя на территорию гимназии, первое, с чем мы сталкиваемся, это с бюстом адмирала флота советского союза Сергея Георгиевича Горшкова. Установлен он у нас был в 2010 году», — отметила преподавательница Татьяна Макиенко.

По инициативе учащихся установили капсулу «Заветы потомкам». Через 20 лет они смогут вскрыть капсулу и прочитать послание детей.

«Это еще один из символов нашей школы, который входит в традицию, который был передан с северного флота в дар нашей гимназии в 2014 году. Этот якорь является традиционным символом для учащихся девятых и 11-х классов. Идя на сдачу экзамена, дети дотрагиваются до якоря и просят удачной сдачи экзаменов», — рассказала Макиенко.

Она добавила, что якорь еще никогда не подводил детей. Позже у гимназии появилась идея создать музей под открытым небом.

«Мы обратились в главный штаб флота, чтобы нам предоставили экспонаты. Нам были предоставлены экспонаты: две мины морских якорных, торпеда. Мина корабельная якорная № 26 1926 года образца и реактивная бомбометная установка РБУ 120 1958 года», — перечислила преподавательница.

Классы в гимназии называются «корабль», а совет старшеклассников — «адмиралтейство». Когда гимназия стала носить имя Сергея Горшкова, чувства к ВМФ воспылали с новой силой.

«Конечно же, для нас это очень отрадно и важно. Дети очень счастливы вместе с этим именем развиваться, учиться и быть самими достойными членами нашего общества», — подчеркнула директор гимназии Валерия Чалая.

В этом году гимназия празднует 80-летний юбилей. Учащиеся создали стенды о жизни Горшкова. В зале «Морской бульвар» можно познакомиться с жизнью не только адмирала, но и выпускников гимназии.

«С 2009 года в нашей гимназии есть традиция. Наши выпускники оставляют в память о своих классах с пожеланиями, которые вывешиваются на почетной стене „Морского бульвара“» — пояснила одна из учениц.

На третьем этаже гимназии находится еще один зал музейного комплекса. Тут об адмирале можно узнать еще подробнее.

«Наша гимназия Сергея Георгиевича Горшкова. Он дважды Герой Советского Союза, знаменитый советский флотоводец. Он внес огромный вклад в развитие военно-морского дела нашей страны. Он является создателем тактического ядерного флота. Он является инициатором создания военно-морских баз по всему миру», — рассказал ученик 9 «А» класса.

Биография Горшкова вдохновляет не только профессиональных моряков, но и просто любителей водной глади. Гимназия сохраняет и преумножает фонды своего музея, поэтому память о великом флотоводце пронесет не одно поколение.