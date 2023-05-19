Подмосковье 19 мая 2023, 13:52 Экскурсию по Госдуме провели для Молодежного совета из Лобни

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Молодежный совет из Лобни побывал на экскурсии в Государственной Думе. Ребята не только осмотрели само здание, но и пообщались с депутатом Ириной Родниной.

Члены Молодежного совета при Главе городского округа Лобня осмотрели здание Госдумы изнутри, побывали на этажах, которые занимают разные политические партии, и увидели, как проходят заседания.

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Они встретились с депутатом Ириной Родниной и задали ей вопросы, касающиеся образования и общественной деятельности.

В Молодежный совет при Главе городского округа Лобня входят 30 человек. Ребята участвуют в общественной жизни и предлагают свои идеи по развитию округа.

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