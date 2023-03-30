Подмосковье 30 марта 2023, 16:59 Экскурсию по архивному отделу администрации Воскресенска провели для школьников

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Экскурсия для школьников прошла в архивном отделе администрации городского округа Воскресенск. Участие в ней приняли члены клуба исторического краеведения «Наследие».

Юные краеведы узнали, что такое архив и зачем он нужен. Они познакомились с фондами и уникальными документами. Ребятам показали государственные акты о землепользовании 1940-х годов, ранние подшивки воскресенской газеты «Коммунист», документы колхозов 1930–1940-х годов, документы от ликвидированных предприятий. Особый интерес вызвала метрическая книга 1782 года.

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Во время беседы с сотрудниками архива ребята поняли, в чем важность их работы, ведь хранящиеся там документы являются связующим звеном между прошлым и настоящим.

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