Подмосковье 05 июня 2023, 15:20 Экскурсию на завод лекарств в Химках признали лучшим проектом промышленного туризма в России

Читать 360tv в

Группа компаний «ХимРар» одержала победу в номинации «Лучшая научно-популярная экскурсия на производство» в финале всероссийского акселератора «Открытая промышленность». Стратегия предприятия по развитию промтуризма признана эффективной и привлекательной.

«Количество туристов мы рассчитываем увеличить с 10 тысяч в нынешнем году до 25 тысяч в 2025 году, а число школьников, посещающих промпредприятия, — до трех тысяч», — рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности науки Московской области Евгений Подлипенский.

Реклама

На экскурсии в «ХимРар» гостям рассказывают о пошаговом производстве лекарств, процессе создания активных биологических соединений, исследованиях потенциальных препаратов и многом другом. На предприятии также проходят встречи для обмена опытом и знаниями в профессиональном сообществе.

«Недавно мы впервые провели экскурсию для сотрудников компании „Ифарма“, которые занимаются клиническими исследованиями. Мы рассказали им, как создаются те продукты, анализом которых они занимаются. Показали, как рождаются лекарства в нашем центре и какие специалисты задействованы в этом процессе», — говорит менеджер проектов группы компаний «ХимРар» Ирина Дмитриева.

Химкинское предприятие производит лекарства в том числе и на экспорт. Один из ключевых продуктов компании — препарат против коронавируса «Авифавир» — в конце 2022 года появился в продаже в Гватемале. «ХимРар» планирует начать экспорт в страны Африки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении объемов производства лекарств в Подмосковье.