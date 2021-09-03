Экскурсию на производстве шоколадных конфет провели на фабрике «Победа»

Директор кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева в городском округе Егорьевск провела экскурсию, на которой рассказала о запуске новой линии по производству шоколадных конфет. Одним из гостей стал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Запах шоколада гости ощутили сразу, как только переступили порог фабрики. По словам Ольги Муравьевой, это сделано специально. Фабрику она основала вместе с мужем 1999 году. Это полностью семейное предприятие, построенное на частный капитал.

Конфеты «Победы» можно есть без опаски для фигуры. Вместо сахара здесь используют растительный компонент — стевию. Но также не забывают и о простых сладкоежках. Вся продукция только натуральная.

«Наши конфеты делаются только из шоколада, мы не используем растительные жиры. Мы вафельные конфеты поливаем тоже шоколадом, птичье молоко. Любые конфеты, которые делаются на нашей фабрике, политы шоколадом. Я думаю, что в этом секрет нашего успеха», — призналась Ольга Муравьева.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев отметил, что впечатлен увиденным на кондитерской фабрике. Он признался, что таких производств в регионе видел немного. К примеру, мельниц, размалывающих какао, в мире всего 10 единиц — и одна из них находится на подмосковной фабрике.

Все процессы идут автоматически. За техникой следят специально обученные люди. В скором времени штат пополнится новым персоналом после запуска новых линий. Одна из них будет производить вафельные конфеты.

«Большое внимание уделяется роботизации. Это говорит о том, что сегодня мы идем в правильном направлении и Московская область реально является лидером по многим отраслям, в том числе с точки зрения производства кондитерских изделий. У меня самые положительные впечатления. Такое чувство гордости, что это наше — российское, выпускается здесь, на Подмосковной земле», — признался Владимир Головнев.

За смену «Победа» выпускает 10 больших фур готовой продукции. Экскурсии на предприятии не редкость. Часто сюда приводят детей на специальный дегустационный совет. Сладкоежки пробуют новую продукцию и делятся впечатлениями о качестве. Они лучше разбираются в конфетах, чем взрослые.