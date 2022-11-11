Подмосковье 11 ноября 2022, 02:56 Экскурсию на фабрику елочных игрушек организовали для детей мобилизированных в Лосино-Петровском Дети из Лосино-Петровского городского округа посетили фабрику елочных игрушек «Иней» Pxhere

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Сразу 15 мальчиков и девочек из Лосино-Петровского городского округа, чьих отцов мобилизовали в зону спецоперации, посетили фабрику елочных игрушек «Иней». Дед Мороз со Снегурочкой провели для них развлекательную программу с загадками и хороводом у новогодней елки.

«Я считаю, что это останется у них в памяти. Приедут. Расскажут своим бабушкам, мамам, младшим братьям. А может и напишут письма своим папам и передадут им большой привет», — рассказала бабушка мобилизованного Светлана Ключникова.

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Во время экскурсии ребятам рассказали об истории и традициях производства новогодних игрушек из стекла. Они также узнали, как создается каждое изделие на фабрике. Дед Мороз со Снегурочкой провели развлекательную программу с загадками и хороводом у новогодней елки. А на мастер-классе под руководством профессионального художника дети расписали стеклянный шар, оставив его себе на память.

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«В данной ситуации для детей эта акция очень важна. [Позволила] получить колоссальные и невероятные эмоции», — руководитель молодежного центра «Движение» городского округа Лосино-Петровский Анна Семенова.