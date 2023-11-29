29 ноября 2023, 17:07
Экскурсию и матер-класс для детей с ОВЗ провели в школе мозаики в Лобне
Делегация из юго-восточного округа Подмосковья побывала на экскурсии в школе мозаики в Лобне. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей также провели мастер-класс и чаепитие.
Поездку в школу мозаики организовали при поддержке Союза женщин России. Сначала гости города посетили Музей истории Лобни, а затем отправились в школу мозаики.
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Делегацию встретил основатель и руководитель школы мозаики и Музея под открытым небом — отец Димитрий. Он провел экскурсию и художественный мастер-класс. После состоялось чаепитие.
Отметим, что занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в Лобне проводят не только в коррекционной школе и школе мозаики, но и в местном Центре физической культуры. Также для юных спортсменов действует муниципальный инклюзивный проект «Мини-футбол с особенными детьми».
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