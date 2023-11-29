Подмосковье 29 ноября 2023, 17:07 Экскурсию и матер-класс для детей с ОВЗ провели в школе мозаики в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Делегация из юго-восточного округа Подмосковья побывала на экскурсии в школе мозаики в Лобне. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей также провели мастер-класс и чаепитие.

Поездку в школу мозаики организовали при поддержке Союза женщин России. Сначала гости города посетили Музей истории Лобни, а затем отправились в школу мозаики.

Реклама

Делегацию встретил основатель и руководитель школы мозаики и Музея под открытым небом — отец Димитрий. Он провел экскурсию и художественный мастер-класс. После состоялось чаепитие.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Отметим, что занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в Лобне проводят не только в коррекционной школе и школе мозаики, но и в местном Центре физической культуры. Также для юных спортсменов действует муниципальный инклюзивный проект «Мини-футбол с особенными детьми».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».