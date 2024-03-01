Подмосковье 01 марта 2024, 15:33 Экскурсию для стажеров и молодых сотрудников провели в музее полиции в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Читать 360tv в

Стажеры и молодые сотрудники полиции побывали на экскурсии в музее УМВД России по Одинцовскому округу. Мероприятие прошло в рамках акции «Неделя мужества» для воспитания патриотизма и активной гражданской позиции.

Экскурсию провели сотрудники отдела по работе с личным составом полиции округа вместе с председателем Совета ветеранов подполковником милиции в отставке Александром Тарасовым. Он рассказал об истории одинцовской милиции и полиции, а также познакомил с экспонатами: историческими документами, экипировкой, знаками отличия.

Реклама

Молодым специалистам напомнили о подвигах советских воинов-интернационалистов и ветеранов в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».