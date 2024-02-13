Подмосковье 13 февраля 2024, 13:08 Экскурсию для семей бойцов СВО провели в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Комитет семей воинов Отечества в Лобне организовал для жен и детей участников специальной военной операции экскурсию. Они посетили горнолыжный клуб имени Тягачева.

Участники поездки могли покататься на лыжах, коньках, тюбинге, сыграть в боулинг. В кафе их угостили горячим чаем с блинами и пирогами. Завершилась поездка благотворительным концертом. Также семьи бойцов посетили Спасо-Влахернский женский монастырь, где могли помолиться о здоровье своих близких и родных.

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Комитет семей воинов Отечества поблагодарил Леонида и Светлану Тягачевых за помощь в организации поездки, а также временно исполняющую полномочия главы городского округа Лобня Анну Кротову за предоставленный транспорт.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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