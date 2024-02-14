Подмосковье 14 февраля 2024, 19:22 Экскурсию для гвардейского класса Росгвардии провели в музее подмосковного парка «Патриот» Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области организовали экскурсию в военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС России «Патриот» для учеников подольского кадетского класса Росгвардии. Мероприятие провели в преддверии Дня защитника Отечества.

В процессе экскурсии дети познакомились с экспонатами музея, где представлены образцы вооружения, артиллерии и военной техники. Они также посетили различные тематические зоны парка и узнали о средствах медицинской помощи и ракетно-артиллерийском снаряжении.

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Ученики смогли почувствовать себя в роли водителя танка, а также наблюдали за ходом основных сражений через специальный бинокль. Они ознакомились с интерактивной картой, которая помогла им лучше понять исторические события.

Экскурсовод также продемонстрировал реконструкции исторических битв и большую экспозицию макетных полигонов. Дети были глубоко впечатлены историей Россией и выразили благодарность росгвардейцам за организацию такого интересного мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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