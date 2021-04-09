Экскурсию для экоактивистов провели на КПО «Дон»

Специальная экскурсия для 30 экоактивистов и представителей общественных организаций, а также ассоциаций производителей товаров, прошла на КПО «Дон» в Каширском округе. Участникам встречи продемонстрировали все этапы сортировки — от заезда мусоровозов на территорию, прохождения через рамки радиационного контроля и взвешивания до автоматического отбора 26 «полезных» фракций и процесса брикетирования.

Отобранные на комплексе вторичные материальные ресурсы вовлекаются в производство новых товаров, в том числе и упаковку для продуктов. У представителей ассоциаций производителей товаров особый интерес вызвал именно объем отбора вторсырья.

Компания «РТ-Инвест» внедряет сеть фандоматов по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Сегодня это самая эффективная модель раздельного сбора, при которой незагрязненное сырье сразу направляется на переработку. Также «РТ-Инвест» проектирует строительство предприятия по переработке полимерных отходов мощностью 200 тысяч тонн в год.

Комплекс по переработке отходов «Дон» рассчитан на прием 300 тысяч тонн отходов ежегодно. Всего за 10 месяцев с момента открытия на КПО «Дон» было отсортировано более 225 миллионов пластиковых и 30 миллионов стеклянных бутылок, 16 тысяч тонн макулатуры и 6 тысяч тонн металлов. Весь этот объем был направлен предприятиям-переработчикам в 30 регионов России. Запуск предприятия позволил создать новые рабочие места для 450 сотрудников.