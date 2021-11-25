Экскурсию для членов клуба «Активное долголетие» провели в Котельниках

Участникам клуба «Активное долголетие» скучать некогда — неделя у пенсионеров расписана наперед. В программе — посещение различных святынь, музеев и других интересных мест Подмосковья. В этот раз участники клуба приехали в Котельники и на долгое время зарядились прекрасным настроением от прогулки.

Источник фото: телеканал «360»

Участники экскурсии посетили одну из красивейших святынь Подмосковья — храм Казанской иконы Божией Матери. Он был построен в 1675 году. В годы советской власти церковь закрыли. Разобрали часть колокольни и установили резервуар для воды. В алтаре сделали гараж и мастерскую по ремонту машин.

«Вы нам открываете глаза. Мы этого сокровища не видели на протяжении этого времени. Экскурсии так обогатили. Много лет назад я считала себя ненужной, так сказать, отработанный материал, а сейчас я поняла, что оказывается — нет, жизнь, вот она», — поделилась член клуба «Активное долголетие» Татьяна Виватенко.

Источник фото: телеканал «360»

Принимают старшее поколение в Котельниках радушно. Областной проект «Активное долголетие» стремительно набирает популярность — каждую неделю приезжает новая группа. Программа насыщенная — святыни, музеи, спортивная школа.

Источник фото: телеканал «360»

«Некоторые города по несколько раз к нам приезжают. Поскольку первый раз они на разведку присылают своих серебряных жителей и настолько им нравится, что им хочется сюда вернуться. Мы всегда с удовольствием всех ждем и надеемся, что город Котельники хоть и маленький, но туристически привлекательный», — отметила начальник отдела культуры и туризма администрации г. о. Котельники Елена Литвинова.

Источник фото: телеканал «360»

Также пенсионеры побывали на экскурсии в конноспортивной школе «Белка».

Источник фото: телеканал «360»

«Мне очень интересно было. Я никогда к лошадям очень близко не подходила, а в этот раз посмотрели, очень много впечатлений, очень хорошие, мне понравилось», — поделилась впечатлениями член клуба «Активное долголетие» Елена Шиндрикова.

Источник фото: телеканал «360»

На память об экскурсии все ее участники получили счастливые подковы.