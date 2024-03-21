Подмосковье 21 марта 2024, 12:18 Экскурсию для «Активного долголетия» провели в усадьбе Кривякино Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Сотрудники усадьбы Кривякино провели экскурсию для участников клуба «Активное долголетие». Группа приехала в Воскресенск из Павловского Посада.

Гости округа познакомились с достопримечательностями Воскресенска. В любое время года в парке усадьбы Кривякино проходят экскурсии, на которых гости знакомятся с почти трехвековой историей этого места.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Ранее во дворце спорта «Химик» в Воскресенске участники «Активного долголетия» провели товарищеский матч по хоккею. Несмотря на почтенный возраст, спортсмены регулярно тренируются.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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