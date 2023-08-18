Подмосковье 18 августа 2023, 14:07 Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру прошла для участников «Активного долголетия» из Одинцова Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Члены клуба «Активное долголетие» из Одинцова посетили Троице-Сергиеву лавру — крупнейший мужской монастырь в России. Экскурсия в Сергиев Посад для пенсионеров была бесплатной.

Первые экскурсии для членов клуба «Активное долголетие» из Одинцова прошли еще в июле. Всего провели уже 20 выездов.

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Экскурсоводы подробно рассказывают про каждую достопримечательность. Поездки продолжатся до середины сентября. Для участия в туре необходимо позвонить организаторам и согласовать время и место отправления.

«Приятно, что это движение у нас развивается. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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