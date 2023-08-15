Подмосковье 15 августа 2023, 10:57 Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру прошла для участников «Активного долголетия» из Лобни пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Пенсионеры из Лобни продолжают знакомиться с достопримечательностями Подмосковья. В этот раз члены клуба «Активное долголетие» побывали на экскурсии в Троице-Сергиевой лавре.

Участников проекта привезли из Лобни в Сергиев Посад на комфортабельном автобусе. После провели экскурсии по главным достопримечательностям Троице-Сергиевой лавры.

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«Огромное спасибо всем, кто принимает участие в организации экскурсий, планирует, доводит до нас сведения. Спасибо, что у нас есть такой замечательный проект, как „Активное долголетие“», — отметила участница клуба Татьяна Матвеева.

Напомним, программа «Активное долголетие» реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В своем обращении к жителям глава региона подчеркнул, что внимание к старшему поколению должно быть одним из основных направлений работы во всех округах.

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