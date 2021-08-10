Экскурсия в рамках маршрута «Путем Победы» прошла в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве состоялась экскурсия в рамках туристического маршрута «Путем Победы». Участники посетили места боевой славы, в которых смогли прочувствовать атмосферу времен Великой Отечественной войны.

Экскурсии по местам боевой славы ВОВ, среди которых монументы, исторические музеи и места военных событий, проходят в рамках проекта «Патриотизм в действии». В Орехово-Зуеве для участников также организовали экскурсию в краеведческом музее. Там ребятам рассказали, как люди справлялись с невероятными задачами в тылу, а единство и вера в Победу давали сил для того, чтобы совершать невозможное.

«Путь Победы» — туристический маршрут по местам боевой славы ВОВ в Московской области. Двухдневные и однодневные экскурсии включают посещение монументов, исторических музеев и памятных мест. Такие экскурсии в августе провели для школьников в Истре и Щелкове.

Ранее в Подмосковье составили рейтинг музеев, которые пользуются особой популярностью среди пенсионеров. Первое место занял музей-усадьба «Архангельское».