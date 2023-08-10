Подмосковье 10 августа 2023, 13:00 Экскурсия в музей Жостовской фабрики прошла для участников «Активного долголетия» в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни побывали на экскурсии в музее Жостовской фабрики. Пенсионеры познакомились с процессом росписи знаменитых подносов.

Делегация из Лобни посетила экскурсии по галерее и историко-художественному музею Жостовской фабрики в Мытищах. Следующая поездка клуба будет уже в Гефсиманский Черниговский скит в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

«Этот год стал очень насыщенным и ярким для участников „Активного долголетия“, программы расширяются и становятся невероятно увлекательными! Пенсионеры в Подмосковье стали просто привилегированным классом, и это в наше непростое время. Огромная благодарность авторам проекта», — поделилась участница клуба Марина Петрушина.

Напомним, проект «Активное долголетие» реализуют для поддержки здорового образа жизни пенсионеров Подмосковья с 2019 года. Жители Лобни могут записаться в клуб по адресу: улица Молодежная, дом № 4. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

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