Подмосковье 13 июня 2023, 15:27 Экскурсия по историческим местам появилась в Химках

Читать 360tv в

Новая экскурсия появилась в Химках. Участники смогут узнать больше об истории Московской улицы и города.

Экскурсия начинается на станции Химки. По пути участникам рассказывают об истории предприятия «Энергомаш», научно-производственного объединения имени Лавочкина, Московской улицы, городской архитектуры и всего округа.

Реклама

Всего маршрут включает семь точек. Заканчивается он на центральной площади возле администрации Химок.

«Этот проект нацелен на то, чтобы каждый житель города Химки знал свою историю. И не просто шел по улице, а смотрел по сторонам и задумывался: а кто в этом доме жил? Чем этот дом интересен?», — поделилась директор Химкинской картинной галереи Марина Самбур.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в этом году откроют свыше 180 парков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».