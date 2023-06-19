Подмосковье 19 июня 2023, 15:51 Экскурсия-квест «Древний город глазами художника» пройдет в Коломне 22 июня Unsplash

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Экскурсия-квест «Древний город глазами художника» пройдет в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне 22 июня, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие посвятили творчеству пейзажиста, почетного гражданина Коломны Михаила Абакумова.

Гостям галереи расскажут про историю города и Коломенского кремля. Для юных посетителей организаторы подготовили творческие задания и интерактивные игры.

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Начало мероприятия запланировано на 11:30 по московскому времени. Подробности можно уточнить на портале «Путеводитель по Подмосковью».

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