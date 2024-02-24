Подмосковье 24 февраля 2024, 23:17 Экскурсия и ужин в честь Казимира Малевича пройдут в Одинцовском округе 8 марта Министерство благоустройства Московской области

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Экскурсия «При чем здесь Малевич», а также арт-ужин состоятся 8 марта в парке Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Все желающие смогут погрузится в атмосферу искусства на экскурсии по арт-экспозиции в кафе Малевич, а затем посетители увидят арт-объекты, отсылающими к творчеству Казимира Малевича, на выставке, открытой при поддержке Третьяковской галереи.

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После прогулки для гостей приготовят вкусный ужин, на котором они смогут обсудить увиденное.

Начнется экскурсия в 16:00 и продлится час.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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