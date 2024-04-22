Подмосковье 22 апреля 2024, 17:03 Экскурсия для школьников прошла в колледже Солнечногорска Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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День открытых дверей прошел в корпусе № 2 колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске. Будущих абитуриентов и их родителей познакомили с условиями поступления и программами обучения. Ребята прошли профпробы и смогли испытать себя в разных специальностях на мастер-классах.

Будущим студентам медицинского направления показали, как правильно покормить пациента, как запеленать младенца, померить давление, перевязать рану. Также ребята смогли попробовать себя в приготовлении безе и хлебобулочных изделий. Всего провели более 10 мастер-классов.

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«Знакомство с профессиями и специальностями прошло в рамках федерального проекта „Профессионалитет“. В нашем подразделение в деревне Ложки мы обучаем по следующим специальностям — сестринское дело, поварское и кондитерское дело, хлебопечение», — отметила руководитель структурного подразделения № 2 колледжа «Подмосковье» Елена Горевая.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В новом учебном году структурные подразделения колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске готовятся принять на бюджетные места около 200 студентов. Также имеется возможность поступления в колледж на коммерческой основе.

«Благодаря таким мероприятиям у школьников есть возможность попробовать себя в разных профессиях. Уверен, что такой опыт поможет юным солнечногорцам определиться с выбором будущей профессии», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Всего колледж «Подмосковье» насчитывает 10 филиалов, в которых представлено более 53 специальностей.

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