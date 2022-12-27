27 декабря 2022, 08:10
Экскурсия для школьников прошла на спасательной станции в Щелкове
Аварийно-спасательный отряд щелковского Центра гражданской защиты познакомил школьников со своей работой. Ученики лицея № 14 имени Гагарина пришли с экскурсией на базу отряда.
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Ребят познакомили с техникой и экипировкой, без которых спасателям в работе не обойтись. Спасатели продемонстрировали возможности технического снаряжения, рассказали школьникам о тех случаях, с которыми им приходилось сталкиваться.
После школьники смогли согреться горячим чаем и пообщаться с знаменитым корги-отрядом.
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Спасатели
Щелково
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