Подмосковье 27 декабря 2022, 08:10 Экскурсия для школьников прошла на спасательной станции в Щелкове

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Аварийно-спасательный отряд щелковского Центра гражданской защиты познакомил школьников со своей работой. Ученики лицея № 14 имени Гагарина пришли с экскурсией на базу отряда.

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Ребят познакомили с техникой и экипировкой, без которых спасателям в работе не обойтись. Спасатели продемонстрировали возможности технического снаряжения, рассказали школьникам о тех случаях, с которыми им приходилось сталкиваться.

После школьники смогли согреться горячим чаем и пообщаться с знаменитым корги-отрядом.

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