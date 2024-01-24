Подмосковье 24 января 2024, 15:22 Экскурсия для школьников прошла на приборостроительном заводе в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Ученики гимназии № 1 в Мытищах посетили приборостроительный завод. Ребятам рассказали о работе предприятия и выпускаемой там автоспецтехнике.

Школьники из Мытищ посетили приборостроительный завод, где производят технику для нефтегазового комплекса, МЧС, силовых структур и коммунального хозяйства. Ученикам показали каркасно-сварочный цех, кузовной цех и цех окончательной сборки.

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«Мы рассказали ребятам о технологиях производства кузовов. Было видно, что им интересно, они задавали вопросы. Думаем, что в будущем к нам придет достойная смена», — поделился начальник цеха № 2 Виктор Введенский.

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