Подмосковье 25 ноября 2023, 19:09 Экскурсии в рамках программы «Гжель-АРТ» прошли в Раменском Unsplash

Читать 360tv в

Экскурсии в рамках программы «Гжель-АРТ» провели в Раменском. Все желающие смогли попробовать свои силы в росписи керамики. Всего мероприятие посетили более 150 детей из разных уголков Подмосковья.

Это только со стороны кажется, что нарисовать традиционный гжельский цветок легко. На самом деле это сложная технология, которой мастера учатся не один год. Чтобы получился плавный переход из темно-синего в голубой, нужно правильно взять кисть, сделать нажим.

Реклама

Участники мероприятия побывали в цехах, где соприкоснулись с таинством изготовления фарфора и посмотрели, как заготовки приобретают форму и всемирно известные бело-голубые узоры.

«Нам очень важно показать эти исконно русские ремесла, исконно подмосковные ремесла. Мы хотим, чтобы дети приобщались к красоте, к культуре», — указала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В экскурсии приняли участие ребята из 12 городских округов Подмосковья. Это дети участников специальной военной операции, а также из многодетных и малообеспеченных семей. На память о мероприятии ребята увезли с собой изделия, которые сами расписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».