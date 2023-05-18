Подмосковье 18 мая 2023, 12:49 Экскурсии при свечах и квесты пройдут во время «Ночи музеев» в Подмосковье 20 мая Официальный логотип акции

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Около 70 подмосковных музеев присоединятся ко всероссийской акции 20 мая. Для гостей подготовили экскурсии, мастер-классы, квесты и прогулки при свечах.

«Наш регион традиционно принимает участие в акции. В этом году свои двери для посетителей откроют 13 государственных и более 50 муниципальных музеев. Все они подготовили насыщенную программу, где каждый найдет для себя что-то интересное», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Например, в Серпуховском историко-художественном музее проведут экскурсии «Тайны старинного особняка», «13 картин» и «Ожившие картины». Музей-заповедник «Зарайский кремль» откроет творческие мастерские и проведет интерактивные программы «Обряды в крестьянском быту Рязанской губернии» и «Легенда о льне и специях». Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» организует экскурсию по выставке фотохудожника Владимира Клавихо-Телепнева, игровую программу и моноконцерт.

С полной афишей дня можно ознакомиться на сайтах музеев и на портале welcome.mosreg.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в июне, июле и августе регион будет жить полной жизнью благодаря проекту «Лето в Подмосковье».

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