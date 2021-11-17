Экскурсии по программе «Активное долголетие» возобновились в Московской области

Экскурсии по программе «Активное долголетие» решили возобновить с 17 ноября в Московской области. Принять участие в них могут граждане старшего поколения, у которых есть QR-код.

Выезды в рамках проекта были отменены в период нерабочих дней с 28 октября 2021 года, как постановил губернатор региона Андрей Воробьев.

Теперь проведение экскурсий начнется снова, с обязательным соблюдением всех антикоронавирусных мер. У участников программы должен быть действительный QR-код или справка о прохождении процедуры вакцинации.

Экскурсии комплекса «Активное долголетие» пользуются популярностью. За 2021 год около 37 тысяч пенсионеров объехали различные достопримечательности Подмосковья — они побывали на больше чем 2600 экскурсиях, как автобусных, так и пеших.

Поездки по достопримечательностям разных городов проводились каждую неделю, у пенсионеров была возможность увидеть природные, архитектурные, религиозные и исторические объекты. Больше всего жителям Подмосковья полюбились туры в Коломну, Истру и Одинцовский и Сергиево-Посадский округа.