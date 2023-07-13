Подмосковье 13 июля 2023, 14:41 Экскурсии по музеям в Федоскине и Талдоме прошли для участников «Активного долголетия» из Лобни пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Исторические места Подмосковья посетили 45 участников клуба «Активное долголетие» из Лобни. Они побывали на экскурсии в Федоскине и Талдоме.

Пенсионеры осмотрели экспозиции музея художественных промыслов Федоскино и побывали в крестьянско-фермерском хозяйстве «Данс». Также они прогулялись по центральным улицам Талдома, посетили историко-литературный музей и дом-музей Клычкова и Салтыкова-Щедрина.

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По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева региональное Министерство культуры и туризма реализует туристско-экскурсионный проект для пожилых. Участники «Активного долголетия» могут бесплатно посещать кружки, спортивные секции и экскурсии.

Сегодня в клубе состоят свыше 1,8 тысячи пенсионеров из Лобни. Чтобы вступить в «Активное долголетние», нужно прийти с социальной картой по адресу: улица Молодежная, дом № 4. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

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