Экскурсии по Иванетеевскому дендропарку снова начнут проводить с июня

В Ивантеевке гостей на экскурсии ждет дендропарк имени академика А. С. Яблокова. Посетители смогут увидеть коллекцию деревьев и кустарников с разных уголков мира. Прогулки с гидами возобновят с 16 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Зампред правительства Подмосковья — министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что дендропарк в Ивантеевке является одним из древнейших в регионе. Посетители смогут увидеть деревья и кустарники Северной Америки, Европы, Сибири, Дальнего Востока, Японии и других стран.

«В дендропарке растет 120 видов таких уникальных и интересных растений. Например, Бархат амурский с Дальнего Востока, растение доледникового периода, или Клен серебристый, из которого делают кленовый сироп. Увидеть сокровища дендропарка в Ивантеевке может любой желающий», — уточнил Разин.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова подчеркнула, что экскурсии будут проходить раз в неделю, каждую среду. С 10:00 прогуляться с проводником смогут взрослые, а с 12:00 в гости ждут школьников.

Во время экскурсий участники должны носить маски и соблюдать меры безопасности.

Экскурсоводы расскажут необычные факты обо всех растениях дендропарка. Прикоснуться к природе можно, записавшись на экскурсию по телефонам: (916) 757-69-39, (985) 119 39-18, 8 (496) 536-57-02.