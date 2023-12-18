18 декабря 2023, 16:50
Экскурсии по историческому центру в Мытищах пройдут в новогодние праздники
Жителей Мытищ пригласили на пешую экскурсию «Зимние забавы». Она пройдет по историческому центру города в новогодние праздники.
Посетители экскурсии увидят украшенный к Новому году город, главные достопримечательности Мытищ и набережную реки Яуза. Участники интерактивной программы смогут сравнить современный город и его вид в 1960-70-х годах. Для этого каждый получит ссылку на исторические фотографии.
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Экскурсии состоятся 3 и 6 января в 14:00. Продолжительность прогулки составит два часа. Старт от историко-художественного музея по адресу: улица Мира, 4. Финиш — на площади перед Дворцом культуры «Яуза». Записаться на экскурсии можно на сайте музея.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.
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