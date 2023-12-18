Подмосковье 18 декабря 2023, 16:50 Экскурсии по историческому центру в Мытищах пройдут в новогодние праздники Unsplash

Читать 360tv в

Жителей Мытищ пригласили на пешую экскурсию «Зимние забавы». Она пройдет по историческому центру города в новогодние праздники.

Посетители экскурсии увидят украшенный к Новому году город, главные достопримечательности Мытищ и набережную реки Яуза. Участники интерактивной программы смогут сравнить современный город и его вид в 1960-70-х годах. Для этого каждый получит ссылку на исторические фотографии.

Реклама

Экскурсии состоятся 3 и 6 января в 14:00. Продолжительность прогулки составит два часа. Старт от историко-художественного музея по адресу: улица Мира, 4. Финиш — на площади перед Дворцом культуры «Яуза». Записаться на экскурсии можно на сайте музея.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».