Подмосковье 21 апреля 2023, 17:54 Экскурсии на заводы Подмосковья начали проводить для участников нацпроекта «Производительность труда»

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Предприятия, которые завершили свое участие в нацпроекте «Производительность труда» начали проводить экскурсии для компаний, которые только к нему присоединились. Сотрудники делятся опытом с новичками и показывают, как преображаются заводы после оптимизации работы.

За время реализации нацпроекта его участниками стали свыше 160 компаний Подмосковья. Специалисты помогают им повысить производительность и оптимизировать производство, рассказала глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

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«Один из ключевых критериев ее оценки — достижение целевых показателей на пилотном потоке. Когда этот этап полностью реализован, предприятие продолжает самостоятельно тиражировать полученный опыт на другие сегменты бизнеса», — добавила она.

Экскурсии на предприятия дают возможность компаниям поделиться опытом участия в нацпроекте. Так, они проходят на производстве пищевой упаковки «Георг Полимер» в Подольске. Нацпроект реализовали там в 2021 году. В марте его посетили сотрудники «Проммет», «ТПД Паритет» и «Электростарт». В апреле участники проекта также посетили завод «Тамаки», где выпускают продукты азиатской кухни.

Аналогичные экскурсии проходят на площадке компании «ЗетТек» в Чехове, где выпускают средства гигиены и влажные салфетки, а также сеть аптек группы компаний «Союз».

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