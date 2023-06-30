30 июня 2023, 10:08
Экскурсии на каяках и сапбордах по водохранилищу появились в Можайске
Жители Можайска могут попробовать активный отдых на каяках и сапбордах. Проект Sup Family Mozhaysk запустил необычные экскурсии по водохранилищу.
Идея сделать прогулки на каяках и сапах пришла спортсменке Ксении Калининой.
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«Я всю жизнь занималась борьбой, но знала, что вода — моя стихия. В группе во "ВКонтакте" в 2011 году увидела доску с веслом и влюбилась», — рассказала девушка.
Она поделилась своей студенческой мечтой с мужем, и вскоре она исполнилась. Ксения и Никита Калинины стали сертифицированными инструкторами и в мае дали старт проекту Sup Family Mozhaysk.
Занятия и прогулки проходят на Можайском водохранилище. Перед каждым выходом на водную гладь с участниками проводятся инструктажи. Объясняют все — от строения весла до того, как удержать равновесие.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Экскурсии
Можайск
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