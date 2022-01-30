Экскурсии, конкурс чтецов, выставка и гала-концерт. День рождения Чехова отметили в музее «Мелихово»

День рождения Антона Чехова отметили в музее-заповеднике «Мелихово». Эта усадьба принадлежала писателю, врачу и одному из известнейших драматургов. На 162-летие писателя подготовили насыщенную программу.

Утром для гостей музея-заповедника провели первые экскурсии «Зимой по Чеховской усадьбе», где рассказали, почему писатель купил дом именно в Мелихове, и что его тут вдохновляло. Показали и портреты тех, кто приезжал в гости к драматургу. Рассказали, чем заканчивались эти встречи и другие детали, которые знают только местные экскурсоводы.

А еще в музее прошел традиционный 12-й международный конкурс чтецов, посвященный как раз дружбе Чехова с другим знаменитым творцом — Николаем Лесковым.

«И вот эти писатели наши, они всегда были не просто талантливые литераторы, они были глубочайшие мыслители, провидцы и пророки», — отметил председатель жюри конкурса чтецов, заслуженный артист РФ Юрий Голышев.

Участники выбрали серьезные произведения и зачитывали, как положено: с чувством, с толком, с расстановкой. Дух захватило у всех зрителей.

Также в музее-заповеднике организовали выставку «Творчество Чехова глазами детей», где показали рисунки ребят из Донбасса.

День рождения писателя завершили большим гала-концертом, на котором сыграли любимые произведения писателя, что подчеркнуло и музыкальную сторону его таланта.