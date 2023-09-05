Подмосковье 05 сентября 2023, 11:44 Экскурсии и занятия по йоге пройдут на семейном фестивале в Подольске 9 сентября Министерство культуры и туризма Московской области

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Семейный фестиваль «ТЯГАфест» пройдет в Подольске 9 сентября. Организаторы подготовили для гостей интерактивные экскурсии, занятия по йоге, катание на багги и командные игры.

На фестивале также будет работать фудкорт, где всех желающих угостят барбекю, домашними сырами, выпечкой и другими блюдами. Помимо этого, для гостей подготовили мастер-классы художники, гальванотехники, керамисты, столяры и кукольники.

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Фестиваль пройдет на территории завода СПКБ «Техно». Предприятие располагает собственными мастерскими, большой коллекцией раритетных автомобилей и мотоциклов. Также на мероприятии состоится шоу-программа, где выступят местные кавер-группа и фольклорный коллектив.

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