Подмосковье 30 ноября 2022, 16:59 Экскурсии и творческие встречи пройдут в Одинцове по проекту «При чем тут Малевич?»

Читать 360tv в

Для знакомства с проектом «При чем тут Малевич?» в парке в Одинцове проведут три мероприятия в декабре. Это творческие встречи и экскурсии.

Первое мероприятие состоится 10 декабря. Это арт-бранч «Наша голова должна касаться звезд». На нем участники встретятся с художником и участником проекта Леонидом Тишковым, после чего посетят экскурсию по парку в сопровождении куратора Ирины Горловой.

Реклама

Позже, 17 декабря, искусствовед и автор проекта Ксения Новохатько проведет экскурсию и расскажет об истории авангарда и творчестве современных художников.

Реклама

Неделей позже, 24 декабря, в парке пройдет вечерняя экскурсия искусствоведа Третьяковской галереи Татьяны Седовой.

Парк Малевича в Одинцове объединяет отдых на природе, искусство и спорт. Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».