Экскурсии и спектакли для школьников пройдут в Подмосковье на осенних каникулах | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

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Viber Экскурсии и спектакли для школьников пройдут в Подмосковье на осенних каникулах

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Начиная с 10 октября, стартуют каникулы у большинства учащихся первых-одиннадцатых классов. На следующей неделе в государственных музеях Подмосковья и театрах состоится множество интересных событий, порядка полусотни.

Например, музей-заповедник А. А. Блока и Д. И. Менделеева представит для детей так называемые «Семейные посиделки». На них появится возможность поучаствовать в многочисленных мастер-классах, играх XIX века и массовом чаепитии.

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В музее-заповеднике «Зарайский кремль» будет проводиться масштабная интерактивная программа и несколько экскурсий. В том числе посвященных древнерусским играм, которые обязательно будут очень интересны современным детям.

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Можно будет на каникулах побывать в музее-заповеднике Чехова «Мелихово», где будет возможность поучаствовать в литературной игре-расследовании, стать зрителями интерактивной программы, побывать на кухне писателя, посмотреть трогательный детский спектакль «Сон Каштанки» и послушать экскурсию по выставке «Другие».

Кроме того, на каникулах каждый школьник сможет проверить свои творческие силы. В музее-заповеднике Пушкина в Вяземах пройдет специальный конкурс, предназначенный для самых юных поэтов. Там же можно будет побывать на интересной экскурсии, посмотреть театрализованную программу, которая расскажет о детских годах Пушкина и его семьи.

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