Подмосковье 18 ноября 2022, 11:02 Уникальное для России производство алюминиевой проволоки запустят в Протвине в 2023 году

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Инвестор из Подмосковья вложит больше 200 миллионов рублей в уникальное производство проволоки из алюминиевых сплавов, которая заместит импортные аналоги. Такую продукцию используют в том числе при изготовлении чайных пакетиков и зимних шин для автомобилей.

Опытный завод «Авиаль» (группа компаний «Гефест») уже имеет производство в городских округах Видное и Домодедово. Теперь инвестор планирует увеличить мощности и открыть еще одну производственную линию в Протвине. Земельный участок для предприятия помогла подобрать Корпорация развития Московской области.

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«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 200 миллионов рублей. Сегодня в компании „Авиаль“ работает 50 человек, а в перспективе штат сотрудников увеличится в два раза», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компания поставляет на рынок проволоку из сплавов, которую используют везде, где нужна сварка алюминиевых конструкций, — от судостроения до авиации и космической отрасли. Это единственное в России производство, которое применяет технологию финишной очистки, после чего проволока уже не требует правки и химического травления. Инвесторы планируют полностью заместить зарубежные компании, которые еще недавно были монополистами в этом сегменте.

«Даже на чайных пакетиках, которые мы завариваем каждый день, тоже есть алюминиевая проволока, и пока что приходит она из Германии. Но уже 50% российского рынка такой проволоки изготавливается нами, из отечественного сырья. И мы прикладываем все силы, чтобы оперативно заместить импорт продукцией, которая ничуть не будет уступать аналогам», — отметил генеральный директор компании «Авиаль» Борис Игонькин.

Вскоре инвесторы начнут закупать оборудование для нового завода в Протвине, ремонтировать помещения и обустраивать прилегающую территорию. По планам, производство начнет работать уже в середине следующего года, и тогда компания сможет увеличить выпускаемую мощность в пять раз — с 20 до 100 тонн материала в месяц.

«Отрадно, что в Подмосковье развиваются эксклюзивные для нашего рынка производства. Это предприятие производит в том числе и проволоку под шипы для автомобильных колес. Раньше эти шипы завозили в Россию из Германии, Финляндии и Франции», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, как важно развивать коммуникации и следить за развитием бизнеса в Московской области. Он подчеркнул, что регион заинтересован в поддержке бизнесменов, которые развивают свое дело на территории области.

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