Эксклюзивная экскурсия по служебным местам аэропорта прошла в Шереметьево

Сотрудники Шереметьево провели эксклюзивную экскурсию по служебным местам. Ее организовали в честь дня рождения аэропорта.

Терминалы, взлетная полоса, метеокарта — в центр управления стекается вся оперативка. Например, куда приземлится борт, насколько задержан вылет и кто из пассажиров себя плохо ведет. Решать внештатные ситуации помогает искусственный интеллект.

Источник фото: телеканал «360»

«Основная задача его — это обеспечить нам очень точное прогнозирование пассажиропотока и багажного потока, в том числе. Для того, чтобы нам точно понимать, в какой точке аэропорта какой пассажиропоток, в какое время будет там, на разную перспективу», — сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям Дмитрий Ильин.

Источник фото: телеканал «360»

Зайти в зону предполетного досмотра и на борт боинга скоро можно будет просто посмотрев в камеру — в Шереметьево запустят биометрию. Пока там умная система работает только с багажом.

«Когда ручная кладь попадает в энтероскоп, на экран оператора попадет изображение в нескольких проекциях. Анализируя теневое изображение, оператор принимает решение о допуске ручной клади для полета или направляет на дополнительный осмотр», — рассказал генеральный директор АО «Шереметьево Безопасность» Николай Ипатов.

Источник фото: телеканал «360»

По статистике, на допосмотр направляется 30% сумок. И если с ручной кладью возникают трудности, то с чемоданами ситуация намного проще. Главное — перейти весовой порог. Перед вылетом багаж уже отправляется в путешествие только по аэропорту.

Багажные гонки начинаются со стоек регистрации — их 74 только в одном терминале. На конвейерах чемоданы сортируют, еще раз досматривают и отправляют либо на борт, либо в зону ожидания. Потерять чемодан не получится. У каждого свой штрих-код, если он оторвется, то багаж попадет в отделение неопознанных, там ему наклеят новую бирку.

И самое интересное — взлетная полоса. Ежедневно в Шереметьево садится несколько тысяч бортов. Как только шасси касаются полосы, на связь с экипажем выходит диспетчер управления наземных судов. Он на протяжении всего руления служит для пилота навигатором.

«По прилету, когда самолет освобождает площадь маневрирования, он выходит на связь, на наших диспетчеров. И диспетчер назначает ему маршрут руления, назначенное место стоянки. По вылету, по полной готовности экипажа — экипаж также выходит на нашего диспетчера. И запрашивает готовность к буксировке, готовность к запуску», — пояснил эксперт по управлению движением воздушных судов аэропорта Шереметьево Михаил Зверев.

Источник фото: телеканал «360»

За 15 минут до прилета специалисты уже на месте. Проверяют парковочное место и готовят конусы, трапы и технику. Обслуживание самолета занимает от 15 минут до полутора часов. За сутки одна компания обслуживает до 1000 рейсов.

Источник фото: телеканал «360»

«Основная система, в которой мы работаем — это „Синхрон“. Это собственная разработка АО „МАШ“, в которую стекаются все данные по воздушным судам — куда он летит, во сколько, сколько у него каких пассажиров, сколько багажа, сколько груза», — рассказал генеральный директор ООО «Шереметьево Хэндлинг» Александр Бочаров.

В 2019 году Шереметьево стал лидером и принял 50 миллионов пассажиров. Обороты планируют не сбавлять. И даже сейчас, несмотря на ситуацию в мире, из воздушной гавани курсируют сотни рейсов — до Санкт-Петербурга, Бодрума, Шанхая, Абу-Даби и других городов.