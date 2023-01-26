Подмосковье 26 января 2023, 17:11 Экс-управляющая сети кофеен из Раменского победила на международном художественном конкурсе

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Жительница Раменского Снежана Стибунова стала победительницей международного конкурса Global Asia в номинации «Лучший педагог-художник в возрастной категории 26-40 лет». Однако к этому результату она шла долгие годы.

В детстве Снежана хорошо рисовала, поэтому девочка пошла учиться в художественную школу в Луганске. Педагоги сразу разглядели талант ребенка и посоветовали развиваться в этом направлении.

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Однако Стибунова рассудила, что художник — это не профессия. В итоге она поступила на курсы парикмахера.

«Цирюльник — это в некоторой степени художник по прическам. Так же, как и в изоискусстве, надо понимать закон пропорций, „видеть“, какая прическа подходит под тот или иной овал лица, какой цвет волос подходит определенному типу кожи», — рассказала местная жительница.

Однако она проработала парикмахером недолго. В 2001 году она приехала в Подмосковье и устроилась официанткой. Девушка много и усердно трудилась, поэтому скоро ее сделали управляющей ресторана. Затем ее обязанности распространились на целую сеть из 12 заведений.

К этому моменту она вышла замуж и родила ребенка, времени на семью стало не хватать. При этом на плечах Снежаны лежала большая ответственность. После очередного нервного срыва она решила уйти из сферы общепита.

«Произошел печальный случай, который только укрепил меня в этом намерении: сломала ногу. Теперь я уже точно знала, что уволюсь. Очень тянуло в сферу творчества», — заявила жительница Раменского.

В декрете она делала киндер-сюрпризы из папье-маше. Женщина начала их продавать сначала за 700 рублей, затем за 1500, а когда заказов стало очень много, то наняла помощницу.

«Однажды проходила мимо ДК „Юровского“, зашла туда и спросила: „Можно у вас работать? Я отлично рисую и могу стать педагогом ребятам!“» — попросилась Снежана на работу.

Она начинала с группы из четырех ребят. Теперь в ее изостудии 35 воспитанников. Этому поспособствовало и постоянное самосовершенствование женщины. Она все же закончила факультет художественной культуры Гжельского госуниверситета.

На конкурсе Global Asia ученики Снежаны Стибуновой также стали лауреатами. Сейчас женщина преподает в своей студии не только рисование, но и лепку из теста и пластилна и скрап-букинг.

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