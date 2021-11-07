Экс-губернатору Подмосковья Борису Громову исполнилось 78 лет

Сегодня, 7 ноября, день рождения почетного гражданина Московской области Бориса Громова. Ему исполнилось 78 лет. Борис Всеволодович 12 лет занимал пост губернатора Подмосковья.

Источник фото: Управление по вопросам наград и геральдики администрации губернатора Московской области

Видный советский военачальник и российский государственный деятель Борис Громов родился 7 ноября 1943 года в Саратове.

Окончил Ленинградское общевойсковое командное училище имени Кирова в 1965 году, Военную академию имени Фрунзе в 1972-м, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени Ворошилова — в 1984 году с золотой медалью.

Трудовую деятельность Борис Громов начал в рядах Вооруженных сил СССР в 1965-м. Он последовательно прошел все должности от командира мотострелкового взвода до заместителя министра обороны Российской Федерации (генерал-полковник с 1989 года).

С 1972 по 1986 год Борис Громов — командир мотострелкового батальона, командир мотострелкового полка, командир 5-й гвардейской мотострелковой дивизии в Афганистане, заместитель командующего 38-й общевойсковой армией, командующий 28-й общевойсковой армией.

С 1987 по 1989 год Борис Всеволодович командовал 40-й общевойсковой армией в Афганистане.

С 1989 по 2000 год получил руководящую должность в Министерстве обороны Российской Федерации.

С 2000 по 2012 год Борис Громов занимал пост губернатора Московской области и проработал в этой должности три срока.

С 2012 по 2013 год был представителем в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации от правительства Московской области.

Борис Громов — член КПСС с 1966 года. С 1989 по 1991 год — кандидат в члены Центрального комитета КПСС. В 1989-м — народный депутат СССР.

В декабре 2003-го вошел в состав президиума Государственного совета Российской Федерации. Громов — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации второго созыва.

Борис Всеволодович является инициатором создания и бессменным председателем Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Борис Громов — Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медалями и иностранными орденами.

В мае 2012 года постановлением губернатора Московской области Борису Всеволодовичу присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».