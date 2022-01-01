Экс-главе Домодедова Леониду Ковалевскому исполнился 71 год

Сегодня, 1 января, день рождения отмечает почетный гражданин Московской области Леонид Ковалевский. Ему исполнился 71 год. Ковалевский на протяжении 28 лет являлся главой Домодедова.

Леонид Ковалевский родился 1 января 1951 года в селе Ошитки Киевской области Украинской ССР. Он начинал свою трудовую деятельность в 19 лет, став авиамехаником управления гражданской авиации. В 1971 году его направили как молодого специалиста в аэропорт Домодедово, где начинал в должности авиатехника. В 1973 году Ковалевского назначили заместителем секретаря комитета ВЛКСМ авиаотряда.

С 1977 года Ковалевский являлся секретарем Домодедовского городского комитета ВЛКСМ, а с 1980-го — секретарем исполкома городского Совета депутатов трудящихся. В 1986 году он стал заместителем председателя, а в 1989-м уже сам встал во главе.

В 1981 году Ковалевский, не прерывая работу, окончил факультет советского строительства Всесоюзного юридического заочного института по специальности «правоведение». А в 1995-м, все так же не отрываясь от работы, закончил курсы федерального резерва в Российский академии госслужбы при президенте РФ.

В декабре 1991 года Ковалевского назначили главой администрации Домодедова. Как высшее должностное лицо он возглавлял городской округ с 1989-го по 2017 год. На эту должность он пять раз избирался на выборах, два раза — из состава Совета депутатов, и один раз назначался губернатором Подмосковья.

С 2017 года является председателем Совета депутатов Домодедова. В то же году Ковалевскому присвоили звание почетного гражданина городского округа. А в сентябре 2021 года постановлением губернатора Ковалевскому присвоили звание почетного гражданина Московской области.

Также в Подмосковье Ковалевский в течение многих лет являлся сопредседателем Ассоциации глав городов и районов, членом высшего совета при губернаторе, вице-президентом Ассоциации малых и средних городов России. И по нынешний день Ковалевский проводит обучающие семинары для представителей администрации округа и молодежных организаций.

Ковалевский является лауреатом конкурса «Лучший муниципальный служащий России» и Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами». Награжден орденом Почета, медалями и наградами Московской области и РПЦ.